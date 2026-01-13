Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 12 gennaio, spiccano il successo del tradizionale corteo di Sant’Antonio, che ha richiamato una grande partecipazione, e diversi episodi di cronaca che hanno acceso il dibattito sulla sicurezza in città. Attenzione anche ai disagi provocati dal freddo all’asilo Candia, costretto alla chiusura per un guasto.

Grande partecipazione per il corteo di Sant’Antonio, che ha sfilato tra due ali di folla: talmente lungo da rischiare quasi il “testacoda”, ha offerto uno spettacolo suggestivo tra cavalli, carrozze e figuranti.

Un furto con aggressione si è verificato in un negozio del centro: una donna ha tentato di rubare un profumo e, scoperta, ha reagito con violenza, colpendo il titolare con una bottiglia.

Dopo l’ennesimo episodio di microcriminalità, i commercianti del centro lanciano un appello all’amministrazione chiedendo risposte concrete e urgenti sul tema della sicurezza.

Tensione alla Cascina Colombara, dove un’aggressione ha riacceso il dibattito sulle problematiche del quartiere: il consigliere Bocedi ha rivolto un appello alla sindaca per intervenire con urgenza.

Chiuso per freddo l’asilo Candia: a causa di un guasto alla pompa di calore. Riaperto oggi dopo giorni i lavori.

