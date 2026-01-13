Eventi

SARONNO – L’appuntamento è per domenica 18 gennaio alle 15.30: le luci del teatro Regina Pacis (angolo tra via Roma e via XXIV Maggio) si accenderanno per il debutto stagionale della compagnia “Attori per Caso“. Il gruppo amatoriale saronnese si appresta a presentare la sua nuova fatica teatrale, dando ufficialmente il via a un tour di sei rappresentazioni che toccheranno la città e il circondario.

Per questa stagione 2026, la compagnia (nata nel 2003 e giunta al suo diciottesimo spettacolo) ha deciso di osare, andando a ripescare un capolavoro del 1673. Dopo i recenti omaggi al teatro di Gilberto Govi, il regista e attore Marco Biscella ha scelto di adattare “Il malato immaginario” di Molière, trasformandolo in una spassosa commedia ambrosiana dal titolo: “El malaa… l’è minga malaa“.

Al centro della vicenda c’è il “sciur” Dante, un facoltoso commercialista in pensione che ha fatto della sua salute (o presunta mancanza di essa) la sua unica occupazione. Nonostante stia benissimo, Dante vive tra dolori immaginari e cure improbabili, usando la sua “malattia” per attirare attenzioni. La sua quiete domestica sarà però sconvolta dalle trame della seconda moglie, interessata all’eredità, e dai progetti matrimoniali della figlia Angelina, dando vita a un susseguirsi di equivoci e scene esilaranti.

Insieme a Biscella sul palco, il pubblico ritroverà i volti storici della compagnia, tra cui Maria Teresa Ostini, Valeria Donegani, Aldo Terrieri e Antonietta Cattaneo. Dietro le quinte, il lavoro di Francesco Banfi alle luci e Giampiero Pagani all’assistenza garantisce la riuscita di un allestimento curato nei minimi dettagli.

Oltre al piacere di riscoprire il dialetto milanese, l’evento ha un importante scopo benefico: l’ingresso è a offerta libera (minimo 10 euro) e l’intero ricavato sarà devoluto alla parrocchia Regina Pacis. I posti sono disponibili fino ad esaurimento, dunque il consiglio per gli appassionati è di arrivare per tempo per assicurarsi un posto in platea e sostenere, con una risata, la comunità locale.

(foto d’archivio)

