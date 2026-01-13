Città

SARONNO – In classe si può dialogare con Dante, Manzoni o Shakespeare come se fossero davanti alla cattedra. È la novità introdotta dal Collegio Arcivescovile “Castelli”, tra i primi in Italia nel campo dell’educazione cattolica a sperimentare l’Intelligenza Artificiale nella didattica con il progetto Dialogo, che porta avatar Ai di personaggi storici nelle aule del liceo scientifico.

Il progetto è sviluppato da Qbt Sagl, gruppo Rina Prime Value Services, e posiziona l’istituto saronnese all’avanguardia nazionale. L’obiettivo è coniugare rigore scientifico e formazione umanistica, attraverso dialoghi in tempo reale su letteratura e storia, pensati come supporto allo studio e non come sostituzione della relazione educativa.

A spiegare il senso dell’iniziativa è don Cristiano Mario Castelli, rettore del Collegio: “Le nuove tecnologie sono un’opportunità straordinaria, ancor di più se illuminate dai valori cristiani capaci di mettere al centro la persona. Con Dialogo, il Castelli diventa pioniere: al liceo scientifico, i nostri studenti dialogano direttamente con Dante, Manzoni e Shakespeare, sviluppando un gusto del futuro ben radicato nel passato umanistico”.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di una prima assoluta in Italia. Gli avatar storici sono addestrati su corpus selezionati e curati dai docenti del Collegio, con sistemi di controllo anti-anacronismo che garantiscono risposte coerenti dal punto di vista storico e filologico. Le lezioni diventano interattive grazie all’uso della Lim, ai lavori di gruppo su tablet e a forme di tutoraggio personalizzato che integrano scienze e cultura.

Il progetto guarda anche allo studio domestico. In una seconda fase, al via da marzo, è previsto l’accesso sicuro da casa tramite la piattaforma Ateneo.ai, con autenticazione scolastica, limiti temporali e report per i docenti nel rispetto della normativa sulla privacy. “Perché investire sull’Intelligenza Artificiale? Perché oltre a essere un’apertura al futuro, è un’occasione per aiutare i ragazzi ad affrontare al meglio le difficoltà nell’apprendimento – sottolinea don Castelli – L’IA affiancherà i docenti per rispondere allo stile del nostro Collegio: non lasciare indietro nessuno”.

Dialogo è stato presentato in anteprima durante l’Open Day di venerdì 29 novembre e si sviluppa in tre fasi che si concluderanno a settembre, con un’estensione a tutor multimateria. Un percorso che rafforza l’identità del Collegio Castelli, fondato nel 1896, come realtà capace di unire tradizione e innovazione. Una scelta consapevole, che guarda alla tecnologia come strumento educativo, nel solco di una visione che mette al centro la persona e la relazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09