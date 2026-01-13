Altre news

SARONNO – Martedì 13 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cielo inizialmente variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nelle prime ore. Col passare del tempo, si assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli molto nuvolosi in serata, con la possibilità di deboli piogge nelle ore notturne. Le precipitazioni previste sono modeste, nell’ordine di 0.3 mm.

Le temperature rimarranno contenute: la massima si attesterà intorno ai 7°C, mentre la minima sarà di 2°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata: al mattino soffieranno da Nord, mentre nel pomeriggio tenderanno a provenire da Sudovest. Non sono previste allerte meteo per la zona di Saronno.

Per quanto riguarda il contesto regionale, anche in Lombardia è attesa una giornata nel complesso grigia, segnata da cieli molto nuvolosi o coperti. Sulle basse pianure occidentali, comprese le aree pedemontane e le alte pianure, sono previste deboli piogge serali. Le restanti zone, come le Prealpi e le Alpi Retiche, vedranno un graduale aumento della nuvolosità ma senza fenomeni significativi.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore Gennaro)

