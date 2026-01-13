Città

SARONNO – Un confronto con Ferrovienord per definire una road map sull’allestimento degli uffici. E’ l’intenzione della sindaca Ilaria Pagani che rimarca il suo impegno per il presidio della polizia ferroviaria in città.

Se ne è parlato molto negli ultimi mesi con la speranza che sia una risposta ai problemi di sicurezza delle scalo magari con un impatto positivo anche sull’intero comparto come il Retrostazione dove anche nelle ultime settimane residenti hanno segnalato problemi e situazioni di degrado.

Dopo le ripetute missive e richieste e solleciti arrivati dall’ex sindaco Augusto Airoldi e dal prefetto Salvatore Pasquariello ma anche dalle forze politiche cittadine lo scorso 21 ottobre in una riunione in Prefettura è stato confermata l’attivazione di un presidio stabile della Polizia ferroviaria alla stazione di Saronno. Sempre nel corso dell’appuntamento era stato indicato come Ferrovie Nord avesse già individuato gli spazi, con obiettivo operatività entro fine 2025. Un intervento atteso a cui si dovrebbe aggiungere la digitalizzazione completa delle telecamere dello scalo con una completa possibilità in interscambio tra sistemi delle forze dell’ordine e Ferrovienord entro il 2026.

Il tema si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione “Saronno city hub”, finanziato da Regione Lombardia con 45 milioni di euro, che porterà alla trasformazione dell’intero comparto della stazione.

