ROVELLASCA – Domenica 11 gennaio, alla Cittadella dello Sport di Rovellasca, si è svolta la cerimonia di assegnazione delle civiche benemerenze 2025, dei premi Rovellasca, dei premi Cittadella dello sport, del premio Giuseppe Tonani per le eccellenze artistiche e culturali e dei premi Studio, un appuntamento che ha riunito istituzioni, associazioni e cittadini per celebrare impegno, talento e risultati raggiunti nel corso dell’anno.

Nel corso dell’evento l’Amministrazione comunale ha illustrato il suo operato nell’anno trascorso soffermandosi sul sociale e sui servizi alle famiglie, con l’inaugurazione del Centro Anziani e dell’Usato Solidale, quest’ultima avvenuta ufficialmente alla presenza del ministro Alessandra Locatelli. Sono state inoltre ricordate le inaugurazioni di nuovi esercizi commerciali, tra cui una palestra, un centro benessere e una stanza del sale.

In tema di sicurezza, sono state presentate le novità della Polizia locale, tra cui l’arrivo di un nuovo comandante, l’installazione delle body cam e l’intensificazione dei pattugliamenti serali e notturni grazie al progetto Smart di Regione Lombardia. È stato inoltre riorganizzato e riattivato il controllo del vicinato, accompagnato da serate anti truffa e corsi di difesa personale. Sul fronte delle opere pubbliche, l’Amministrazione ha ricordato gli interventi legati alla digitalizzazione finanziata con il Pnrr, che comporteranno anche nel 2026 lavori di posa della fibra ottica su tutto il territorio. Per il piano ri-asfalti sono stati stanziati 310.000 euro nel 2025 e 200.000 euro nel 2026. In programma anche un nuovo lotto di cinerari e colombari al cimitero comunale e l’ultimazione della nuova strada con due rotatorie tra via Como e via XX Settembre. Tra gli altri interventi citati figurano il rifacimento della fontana La Vasca, i marciapiedi di via Roma, la ristrutturazione della stazione a cura di FNM, la realizzazione di ambulatori medici nella ex scuola Milite Ignoto e il progetto di rigenerazione del Parco Burghè con il Caffè letterario. Alla Cittadella dello Sport sono previsti lavori di ristrutturazione per circa 200.000 euro sugli impianti del tennis, con un nuovo campo da padel, oltre al progetto di riqualificazione dello stadio e della pista di atletica.

Momento centrale della giornata è stata la consegna delle civiche benemerenze. Il riconoscimento è andato a Virginia Cattaneo per il contributo al conseguimento della stella Michelin del ristorante Cavallino di Maranello, a Nicolas Novati per il titolo di campione del mondo di kickboxing K1 Wku categoria 67 kg, a La Nuova idea di Fiume Angela e alla Merceria Monti come attività storiche di riferimento per la comunità. Benemerenze anche all’associazione Mutuo soccorso in occasione del 150 anniversario dalla fondazione, e a Walter Beretta, Angelo Padova e Giuseppe Quarti per la lunga dedizione al Corpo musicale Verdi.

Sono stati quindi assegnati i Premi Cittadella dello sport a Elisa Cattaneo, Laura Landriani, Patrick Ghidini, Martina Quarti, alla squadra Under 10 mista tennis composta da Martina Quarti, Bianca Fedele, Francesco Merla ed Edoardo Sala, a Giancarlo e Simone Cattaneo, a Luca Cecchetto e alla Sc Rovellasca 1910 Asd per la promozione nel campionato di calcio 2024/2025.

Per le eccellenze artistiche e culturali, il Premio Giuseppe Tonani è stato conferito a Daniele Giuliano, Kevin Tommasone e Giancarmine Fiume. Infine sono stati consegnati i Premi Studio a Francesca Dell’Acqua a Nora Jokar, Emanuele Negri, Matteo Baldanchini, Noemi Tapiglia, Sofia Angelini, Francesca Girardi, Federico Radice, Clarissa Chiodini, Elisa Ugolini, Lorenzo Fanzini, Gaia Perugini, Aurora Costantini, Mirco Pezzali, Matteo Salerno e Alessia Ghioni.

