Città

SARONNO – Dietro le quinte del corteo storico della Festa di Sant’Antonio, tra costumi, musica e figuranti, c’era anche il talento giovane e creativo delle allieve del settore Estetica di Ial Saronno.

In occasione della manifestazione, le studentesse hanno messo a disposizione competenze e passione collaborando alla preparazione dei figuranti del corteo. Un lavoro iniziato durante le settimane di vacanza, dedicate allo studio e alla realizzazione di truccaggi scenografici curati nei dettagli: piaghe, ferite, segni del tempo, elementi fondamentali per dare realismo ai personaggi e valorizzare l’impatto visivo della rievocazione.

Il giorno del corteo, insieme ad altre volontarie, le allieve hanno truccato “gli appestati”, cittadini figuranti della manifestazione, contribuendo in modo concreto alla riuscita di uno dei momenti più attesi della festa. Un’esperienza intensa e coinvolgente, che ha permesso alle ragazze di confrontarsi con il lavoro sul campo e con il pubblico.

La collaborazione rappresenta un esempio riuscito di dialogo tra scuola e territorio, capace di trasformare le competenze apprese in aula in un servizio reale per la comunità. Un ringraziamento va alle allieve, alle professoresse e all’organizzazione della Festa di Sant’Antonio per una sinergia che ha arricchito tutti.

