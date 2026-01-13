SARONNO – L’ennesimo abbandono di eternit torna a colpire una zona già segnalata più volte, al confine sud della città. A denunciare quanto accaduto è stato un cittadino, particolarmente attivo nel monitoraggio della zona verde anche con l’aiuto di una pagina Facebook, che tra venerdì 9 e sabato 10 ha individuato nuovi cumuli di materiale contenente amianto scaricati abusivamente nella boscaglia.

L’area interessata è la stessa già finita in passato al centro di segnalazioni: al confine tra Saronno e Solaro, svoltando a destra da via Banfi provenendo da Solaro in direzione cascina Colombara. Qui, secondo quanto ricostruito, l’eternit sarebbe stato abbandonato in modo massiccio e sparpagliato, rendendo l’intera zona gravemente compromessa dal punto di vista ambientale.

Il cittadino ha provveduto a delimitare i punti più critici con strisce segnaletiche bianco-rosse e a documentare la situazione con mappe e fotografie, inoltrando la segnalazione agli enti competenti. Non si tratta di un episodio isolato: la stessa area verde, definita dallo stesso segnalante come “area verde delle tre cascine”, è da tempo teatro di frequenti scarichi abusivi, facilitati dalla presenza di strade prive di videocontrollo o barriere, accessibili anche a mezzi di grandi dimensioni.

