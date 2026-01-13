Softball

LEON – Lla Nazionale Italiana di Softball Élite è impegnata in questi giorni in un camp invernale in Messico. Nella tarda serata italiana di oggi, alle ore 24, è in programma il primo test amichevole contro le Bravas de León (gara a porte chiuse, non è prevista diretta streaming).

Nei prossimi giorni sono previste altre tre partite contro le Bravas, prima del trasferimento a Città del Messico, dove l’Italia affronterà due volte le Diablos Rojos. Le gare rientrano nella preparazione alla prima fase del Mondiale in programma a giugno in Repubblica Ceca

Presenti nella rosa azzurra tante atlete ed ex atlete dell’Inox Team Saronno: da McKenzie Barbara ad Alessandra Rotondo a Christina Toniolo (foto, in una azione di gioco) e Anita Bartoli che vestono attualmente la maglia saronnese; poi ci sono le ex Alice Nicolini e Giulia Longhi (ora al Mkf Bollate), Laura Vigna e Isabella Dayton. Nello staff tecnico anche la coach Maristella Perizzolo, pure lei del Saronno. Dalla Rheavendors Caronno, invece, provengono Chiara Rusconi e Melany Sheldon.

(foto: Chiara Rusconi e Christina Toniolo, allemanento dell’Italia in Messico)

