SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia Solaro in merito alla sicurezza del centro sportivo di via Berlinguer:

“Sulla sicurezza non si scherza! Ce lo insegnano i recenti fatti avvenuti in Svizzera. E invece, a Solaro, sembra che chi governa lo faccia con una leggerezza inquietante, soprattutto quando si parla di impianti sportivi frequentati quotidianamente da cittadini, famiglie, ragazzi e associazioni. Facciamo ordine, perché qui non siamo davanti a un’opinione politica, ma a fatti e dichiarazioni ufficiali che si contraddicono clamorosamente.

A settembre, il consigliere comunale di Forza Italia Alfredo Puzzello ha presentato una interrogazione a risposta scritta chiedendo alla sindaca se il centro sportivo di via Berlinguer fosse dotato di un piano di sicurezza. Una domanda semplice, legittima, doverosa. La risposta della sindaca è stata chiara, anche se accompagnata da un evidente fastidio politico: ‘Il piano di sicurezza del centro sportivo è stato commissionato ed è in corso di redazione.’ Traduzione, per chi conosce l’italiano: ad oggi il piano di sicurezza NON esiste. Se è ‘in corso di redazione’, significa che non è pronto, non è approvato, non è operativo. Punto. Ed è qui che entra in scena l’assessore con delega allo sport, che a mezzo stampa dichiara testualmente che ‘non è assolutamente necessario un nuovo piano di sicurezza visto che la struttura e le aree del centro sportivo sono le stesse da anni’.

Nuovo piano? Ma allora di cosa stiamo parlando? Il piano di sicurezza c’è o non c’è? Perché se non c’è – come ha ammesso la sindaca – non si capisce come l’assessore possa sostenere che non serva ‘un nuovo piano’. Nuovo rispetto a cosa? A un piano fantasma? A un documento che nessuno ha mai visto? Qui non siamo davanti a una sfumatura politica: siamo davanti a una contraddizione gravissima. O la sindaca ha detto una cosa non vera, oppure l’assessore sta smentendo pubblicamente il sindaco. In entrambi i casi, il quadro è preoccupante. E la domanda sorge spontanea: ma questa maggioranza si parla prima di fare dichiarazioni pubbliche così importanti? Esiste un minimo di coordinamento politico e amministrativo? O ognuno va per conto proprio, anche quando si tratta di sicurezza? Perché ricordiamolo con forza: la sicurezza degli impianti sportivi non è un dettaglio burocratico, non è un fastidio amministrativo, non è una pratica da rimandare o da minimizzare. E una responsabilità enorme, che riguarda l’incolumità delle persone. Dire che ‘la struttura è la stessa da anni’ è un’argomentazione debole e pericolosa. Le normative cambiano. Le responsabilità aumentano. I rischi vanno valutati e aggiornati. E soprattutto, un piano di sicurezza o c’è, ed è valido, oppure non c’è.

Non esistono vie di mezzo, né scorciatoie comunicative. L’uscita dell’assessore appare quindi non solo superficiale, ma politicamente irresponsabile. Perché invece di chiarire, confonde. Invece di rassicurare i cittadini, solleva dubbi legittimi. Invece di fare chiarezza, apre uno scontro istituzionale interno che ha come sfondo un tema delicatissimo. Come opposizione diciamo una cosa con fermezza: pretendiamo chiarezza immediata. Pretendiamo di sapere se il piano di sicurezza esiste, se è stato approvato, da chi, e da quando è operativo. E se non esiste, pretendiamo che lo si dica senza arrampicarsi sugli specchi. Perché sulla sicurezza non si improvvisa, non si minimizza e non si gioca a scaricabarile tra sindaca e assessore. I cittadini di Solaro meritano risposte serie, non dichiarazioni contraddittorie.”

(foto d’archivio)

