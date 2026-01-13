Tradate: al via “Insieme si cresce”, sabati di gioco per genitori e bambini da 6 a 36 mesi
13 Gennaio 2026
TRADATE – Il Comune di Tradate propone “Insieme si cresce”, un ciclo di incontri gratuiti di supporto alla famiglia e al bambino da 0 a 3 anni, pensati per accompagnare e sostenere gli adulti nel loro ruolo genitoriale e per favorire la socializzazione dei più piccoli attraverso il gioco come strumento di apprendimento, relazione e crescita.
L’iniziativa è rivolta in particolare alle coppie genitore-bambino di età compresa tra i 6 e i 36 mesi e prevede i “sabati di gioco”, momenti condivisi di attività e socializzazione.
Gli incontri si svolgono dalle 9.30 alle 11 al nido d’infanzia Bianchi, in via Oslavia 19 a Tradate. Il numero di partecipanti è limitato a massimo 5 coppie per ogni appuntamento.
Il prossimo incontro è in programma sabato 17 gennaio, seguito da:
-
31 gennaio
-
14 e 28 febbraio
-
14 e 28 marzo
-
18 aprile
-
9 e 23 maggio
Per iscriversi è necessario inviare entro il mercoledì di ogni settimana una mail a [email protected], indicando l’età del bambino o della bambina e i dati del genitore.
Il progetto rientra nelle politiche comunali di sostegno alla genitorialità e allo sviluppo dei più piccoli, promuovendo spazi di incontro, gioco e relazione dedicati alle famiglie del territorio.
(foto: il Municipio di Tradate)
