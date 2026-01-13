iltra2

TRADATE – Il Comune di Tradate propone “Insieme si cresce”, un ciclo di incontri gratuiti di supporto alla famiglia e al bambino da 0 a 3 anni, pensati per accompagnare e sostenere gli adulti nel loro ruolo genitoriale e per favorire la socializzazione dei più piccoli attraverso il gioco come strumento di apprendimento, relazione e crescita.

L’iniziativa è rivolta in particolare alle coppie genitore-bambino di età compresa tra i 6 e i 36 mesi e prevede i “sabati di gioco”, momenti condivisi di attività e socializzazione.

Gli incontri si svolgono dalle 9.30 alle 11 al nido d’infanzia Bianchi, in via Oslavia 19 a Tradate. Il numero di partecipanti è limitato a massimo 5 coppie per ogni appuntamento.

Il prossimo incontro è in programma sabato 17 gennaio, seguito da:

31 gennaio

14 e 28 febbraio

14 e 28 marzo

18 aprile

9 e 23 maggio

Per iscriversi è necessario inviare entro il mercoledì di ogni settimana una mail a [email protected], indicando l’età del bambino o della bambina e i dati del genitore.

Il progetto rientra nelle politiche comunali di sostegno alla genitorialità e allo sviluppo dei più piccoli, promuovendo spazi di incontro, gioco e relazione dedicati alle famiglie del territorio.

(foto: il Municipio di Tradate)

