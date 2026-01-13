iltra2

TRADATE – Nuova segnalazione di abbandono di rifiuti in città. Questa volta a finire sotto i riflettori è via Cappellini, dove nei giorni scorsi sono comparsi sacchetti contenenti immondizia di vario genere, lasciati a terra in modo indiscriminato. La situazione è stata segnalata anche sui social con un commento lapidario: “Via Cappellini. Non se ne può più”.

Sulla vicenda è intervenuto l’assessore comunale all’ambiente, Vito Pipolo, che ha confermato l’attivazione immediata degli uffici per la rimozione dei rifiuti. “Come sempre abbiamo fatto, si interverrà celermente ”, ha spiegato, annunciando quindi un rapido intervento di pulizia dell’area. L’assessore ha però voluto anche rimarcare l’attività di controllo svolta dal Comune. “Mi sembra però giusto sottolineare che in quel sito sono stati beccati tre signori, pesantemente poi sanzionati”, ha aggiunto Pipolo, facendo riferimento a precedenti episodi di abbandono di rifiuti nella stessa zona.

Un richiamo, dunque, non solo alla necessità di ripristinare il decoro urbano, ma anche al rispetto delle regole sulla corretta gestione dei rifiuti, per evitare che comportamenti incivili continuino a deturpare strade e spazi pubblici della città.

(foto: i rifiuti disseminati a terra)

