Giovedì 15 gennaio, alle 17. “Che storia… lo sport”: Letture animate e laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, dedicati alle storie di campioni e campionesse in vista delle Olimpiadi Invernali. A cura delle bibliotecarie. Prenotazione obbligatoria, massimo 20 partecipanti.

Per il laboratorio è richiesto di portare una scatola di scarpe vuota. Attività in biblioteca, piano 2.