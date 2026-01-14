A gennaio la biblioteca di Solaro celebra lo sport tra letture, laboratori e storia olimpica
14 Gennaio 2026
SOLARO – La biblioteca di Solaro propone per il mese di gennaio una serie di appuntamenti inseriti nel progetto regionale “Il villaggio sportivo delle biblioteche”, promosso in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il calendario intreccia sport, storia e lettura, con iniziative rivolte a bambini e adulti.
-
Giovedì 15 gennaio, alle 17. “Che storia… lo sport”: Letture animate e laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, dedicati alle storie di campioni e campionesse in vista delle Olimpiadi Invernali. A cura delle bibliotecarie. Prenotazione obbligatoria, massimo 20 partecipanti.
Per il laboratorio è richiesto di portare una scatola di scarpe vuota. Attività in biblioteca, piano 2.
-
Venerdì 16 gennaio, alle 21. Presentazione del libro: “Alpinismo e Resistenza. Storie partigiane d’alta quota” di Sergio Giuntini.
Un racconto che unisce alpinismo, Resistenza e storia civile del Novecento attraverso figure e testimonianze significative. Interviene l’autore.
Ingresso libero.
-
Venerdì 30 gennaio, alle 21. Presentazione del libro: “Cortina 1956. Un’Olimpiade tra Guerra fredda e Dolce vita” di Andrea Goldstein.
Un approfondimento sulle Olimpiadi invernali di Cortina del 1956, tra contesto internazionale e trasformazioni culturali del Paese. Modera Sergio Giuntini, presidente della Società Italiana di Storia dello Sport. Ingresso libero.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca di Solaro allo 02 969 84 399 o scrivere a [email protected]. Gli incontri si inseriscono in un percorso che accompagna la comunità verso l’appuntamento olimpico, attraverso occasioni di approfondimento e partecipazione.
