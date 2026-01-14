Calcio

SARONNO – La Società Equipe Garibaldi comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Roberto Belegotti. Al tecnico vanno i ringraziamenti della dirigenza per il lavoro svolto fino a oggi e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale.

Ora la società si attende una svolta nella stagione dell’Equipe Garibaldi, che finora ha raccolto 17 punti in 13 partite di campionato.

Il comunicato del club

Il Team Equipe Garibaldi Saronno ha affidato la panchina all’esperto Cristian Melinte, volto già noto nell’ambiente per le precedenti collaborazioni con il Centro Sportivo Matteotti e la Robur Saronno. Mister Melinte, ex calciatore con trascorsi anche nella massima serie del campionato romeno, è ormai un saronnese d’adozione e ha accettato con entusiasmo questa nuova avventura.

Il nuovo allenatore è chiamato a riprendere in mano le redini della squadra dopo un avvio di stagione deludente ed è pronto a dare una svolta significativa, con l’obiettivo di riportare l’Equipe Garibaldi nelle posizioni alte della classifica.