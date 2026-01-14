Calcio

ROVELLASCA – Successo pesantissimo in chiave salvezza per la Rovellasca 1910, che nel fine settimana ha centrato una vittoria fondamentale contro il Civate, superato per 2-0 allo stadio comunale. Per la formazione rossoblù, neopromossa in Promozione, si tratta di tre punti di grande valore, che consentono di muovere la classifica e di rimanere pienamente in corsa per evitare la zona più calda. In una sfida diretta, carica di tensione e importanza, la Rovellasca ha costruito il successo nella ripresa, sbloccando il risultato al 15’ del secondo tempo con Orsi e chiudendo i conti nei minuti di recupero grazie a Ponti. Una prova di solidità e concretezza, che ha premiato la determinazione dei ragazzi di Rovellasca in una fase delicata del campionato.

Con questa vittoria, i rossoblù salgono a quota 13 punti, staccando momentaneamente proprio il Civate e mantenendo vive le speranze di una salvezza che, per una squadra al primo anno nella categoria, rappresenta l’obiettivo principale della stagione.

Promozione B – Risultati e marcatori ultimo turno

Meda – Castello Città di Cantù 6-2 Reti: 8′ pt Lanzarotti (M), 17′ pt Ronzoni (M), 32′ pt Ortolani (M), 42′ pt Sironi (M), 45′ pt rig. e 27′ Personè (M), 36′ rig. Ajouli (C), 42′ st Diop (C);

ColicoDerviese – BaSe96 Seveso 2-0 Reti: 20′ st rig. Fall, 33′ st Raba;

Rovellasca – Civate 2-0 Reti: 15′ st Orsi, 48′ st Ponti;

Vibe Ronchese – Olginatese 1-1 Reti: 11′ pt Brambilla (V), 40′ pt Acquistapace (O);

Olympic Morbegno – Grentarcadia 1-1 Reti: 35′ pt Del Re (M), 37′ pt Citterio (G);

Pontelambrese – Ars Rovagnate 1-2 Reti: 14′ pt rig. Gerosa (P), 26′ st Zanin (R), 50′ st Caldirola (R);

Bellagina – Cantù San Paolo 2-5 Reti: 5′ pt e 34′ pt Gryka (B), 11′ pt Leone (C), 36′ pt Canavesi (C), 19′ st rig. Di Noto (C), 30′ st Casamassima (C), 32′ st Wereko (C);

Luciano Manara – Lesmo 1-0 Rete: 45′ st Finiguerra

Classifica: Olginatese 35, Luciano Manara 34, Lesmo 32, ColicoDerviese 31, Ars Rovagnate 31, BaSe96 Seveso 27, Meda 27, Olympic Morbegno 27, Cantù San Paolo 24, Vibe Ronchese 22, Grentarcadia 21, Rovellasca 13, Pontelambrese 9, Civate 8, Bellagina 8, Castello Città di Cantù 7

