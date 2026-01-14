Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Due furti nel giro di poche settimane hanno colpito Wanda Diotti, 81 anni, parrucchiera molto conosciuta tra Caronno Pertusella, Origgio, Cesate e Garbagnate Milanese. Prima è stata presa di mira la sua abitazione, poi il suo negozio di acconciature in via Dante, di fronte alla Chiesa della Purificazione. Nel furto in casa, i ladri hanno tagliato con un flessibile le inferriate della finestra della camera da letto, entrando dal cortile. Una volta all’interno hanno messo a soqquadro l’abitazione, portando via denaro e gioielli.

Pochi giorni dopo è toccato al salone: approfittando di una breve assenza della titolare, i malviventi si sono introdotti nel negozio passando dal cortile e hanno rubato l’incasso della giornata e il portafogli.

La parrucchiera, che dopo 45 anni di attività non pensa ancora di smettere di lavorare, ha sporto denuncia ed è profondamente amareggiata per l’accaduto. Due colpi ravvicinati che hanno lasciato il segno e riacceso l’attenzione sul problema dei furti nella zona.

(foto archivio)

14012026