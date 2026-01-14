CASTIGLIONE OLONA – Si è svolta nei giorni scorsi al Caffè Lucioni una partecipata presentazione letteraria che ha unito parole, immagini e convivialità. Protagonista dell’incontro è stata l’autrice Caterina Silvia Fiore, che ha presentato il suo libro davanti a un pubblico numeroso e attento.

A rendere ancora più coinvolgente la serata è stato l’intervento della professoressa Rita Guarini, che ha saputo raccontare e interpretare i testi dell’opera in modo efficace e appassionato, accompagnando i presenti alla scoperta dei contenuti e delle atmosfere del volume. Fondamentale anche il contributo di Roberto, che ha curato il supporto tecnico e l’allestimento della sala, impreziosita dalle sue opere, utilizzate come cornice artistica dell’incontro.

L’iniziativa ha confermato il Caffè Lucioni come spazio di incontro e di proposta culturale, capace di coniugare letteratura e socialità. Gli organizzatori hanno ringraziato tutti i partecipanti e dato appuntamento ai prossimi eventi, con l’augurio di un 2026 all’insegna della cultura e della creatività.