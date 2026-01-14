Cronaca

CESANO MADERNO – Maxi operazione della polizia di Stato contro il traffico di stupefacenti tra Desio e Cesano Maderno. Gli agenti della Squadra Mobile di Vercelli hanno sequestrato oltre duecento chili di marijuana e hashish e arrestato due persone al termine di un’operazione scattata all’ingresso di un polo logistico di Desio. Il primo arresto è avvenuto durante il controllo di un furgone, all’interno del quale sono stati trovati i panetti di droga. Alla guida c’era un cittadino sudamericano di 25 anni, portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Durante l’intervento è arrivato anche un suv guidato da un 43enne residente a Limbiate, che alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga. Ne è nato un inseguimento, concluso lungo la tangenziale sud di Cesano Maderno, dopo un incidente che ha coinvolto auto in sosta e un veicolo della polizia. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il 43enne ha negato ogni coinvolgimento nel traffico di droga, ma dagli accertamenti sono emersi precedenti, compresa una condanna per omicidio nel 2012. Le indagini proseguono per chiarire il suo ruolo nella vicenda.

