SARONNO – Un serpentone di atleti, studenti e volontari accompagnerà la fiamma olimpica nel suo passaggio in città, in un pomeriggio destinato a entrare nella storia locale. Mercoledì 4 febbraio, dalle 14.30, Saronno sarà una delle tappe ufficiali del percorso che porterà il simbolo dei Giochi verso San Siro, sede della cerimonia di apertura.

Il passaggio della fiamma interesserà diverse vie del centro e dei quartieri, con un tracciato che attraverserà via Volonterio, via San Giuseppe, corso Italia, piazza Libertà, via Roma, via Manzoni, via Marconi, per poi proseguire in via Roma in direzione Solaro. Lungo il percorso è previsto il cambio del tedoforo ogni 200 metri, scandendo il ritmo dell’evento e coinvolgendo numerosi protagonisti.

Quella di Saronno è definita una “tappa storica”. Accanto alle associazioni sportive e civiche, saranno oltre 1800 gli studenti coinvolti, chiamati a vivere in prima persona un momento che unisce sport, comunità e spirito olimpico.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per la città, che si prepara ad accogliere cittadini, famiglie e appassionati lungo le strade, trasformando il passaggio della fiamma in una grande festa collettiva e in un segnale di appartenenza a un evento di respiro internazionale.

