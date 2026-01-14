Lombardia

VARESE – Grande partecipazione ed emozione oggi per l’arrivo della Fiamma olimpica a Varese, prima tappa lombarda del viaggio che porterà la torcia fino a Milano in vista dei Giochi invernali. Presente all’evento anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha sottolineato il valore simbolico di questo momento per il territorio. Secondo Fontana, con l’ingresso della Fiamma in Lombardia si entra nella fase finale dell’attesa verso le Olimpiadi, che inizieranno tra 23 giorni. Un evento che, ha ricordato, rappresenta una tappa storica per la Regione, chiamata a ospitare per la prima volta i Giochi e a mostrarsi al mondo per le proprie capacità organizzative, il proprio spirito di accoglienza e il valore delle sue comunità.

Per il governatore, l’arrivo della torcia a Varese ha anche un significato personale: qui la Fiamma simboleggia la realizzazione di un progetto che la Lombardia ha scelto di perseguire fin dal 2019, con determinazione e visione. Fontana ha inoltre ribadito che le Olimpiadi non sono solo le giornate di gara, ma un’occasione di crescita e di sviluppo destinata a lasciare un’eredità duratura sui territori coinvolti. La torcia olimpica attraverserà infatti tutte le province lombarde, dai laghi alle valli, dalle città alle montagne che ospiteranno le competizioni, unendo comunità diverse in un unico grande percorso.

Il viaggio della Fiamma, entrata in Lombardia mercoledì 14 gennaio, si concluderà a Milano il 6 febbraio, dopo aver attraversato l’intero Paese. La Regione, ha assicurato Fontana, è pronta ad accogliere atleti, staff e milioni di visitatori, oltre a un pubblico televisivo globale stimato in oltre tre miliardi di spettatori.

(foto: il governatore Attilio Fontana con la fiamma olimpica)

15012026