SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 13 gennaio, l’attenzione si è concentrata sulla gestione del parcheggio della Colombara e sul futuro presidio della Polfer a Saronno. Grande interesse anche per l’abbandono di eternit nei boschi, le novità didattiche del collegio Castelli e l’allarme sulla rete idrica lanciato a Uboldo.

A seguito delle segnalazioni sul bivacco nel parcheggio della Colombara, la sindaca Pagani ha chiarito che la situazione è monitorata costantemente, con interventi svolti nel rispetto delle normative.

Prosegue l’impegno dell’amministrazione per l’attivazione degli uffici della Polfer: la sindaca Pagani sta lavorando a una road map condivisa per accelerare l’allestimento del presidio.

Una denuncia via pec e un nastro bianco e rosso hanno segnalato al Comune un preoccupante abbandono di lastre di eternit sparse nei boschi della zona, con un invito ad agire rapidamente.

Al collegio Castelli l’intelligenza artificiale entra in aula: studenti e docenti sperimentano il dialogo con avatar di Dante e Manzoni, che saranno accessibili anche da casa.

A Uboldo, Alfa e il sindaco Clerici lanciano l’allarme per la rete idrica sotto pressione: servono investimenti urgenti per garantire la qualità del servizio.

