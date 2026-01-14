iltra2

LONATE CEPPINO – Impegno costante, presenza sul territorio e spirito di servizio: è questo il lavoro che i volontari della protezione civile di Lonate Ceppino svolgono regolarmente, anche nelle mattine della domenica, per la sicurezza e il benessere della comunità. A sottolinearlo è stato il Comune attraverso un messaggio pubblicato sui social, con cui è stato voluto mettere in evidenza il contributo concreto della Prociv locale, impegnata in attività di controllo, prevenzione e supporto al territorio.

Accanto al ringraziamento per quanto viene già fatto, l’amministrazione ha lanciato anche un appello alla cittadinanza: la protezione civile è alla ricerca di nuovi volontari disposti a mettersi in gioco e a dedicare parte del proprio tempo libero a un servizio utile per tutti.

Chi è interessato può avvicinarsi al gruppo e informarsi sulle modalità di adesione, contribuendo così a rafforzare una realtà fondamentale per la sicurezza e la tutela di Lonate Ceppino.

(foto: prociv al lavoro)

