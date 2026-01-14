Altre news

SARONNO – Mercoledì 14 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge intermittenti nelle ore centrali, in graduale esaurimento verso la serata. Le precipitazioni previste sono modeste, con un accumulo stimato di circa 0.7 mm.

Le temperature si manterranno piuttosto basse, con valori massimi attesi intorno ai 7°C e minime prossime ai 3°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata: provenienti da Ovest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo per il territorio.

Nel complesso, si tratta di una giornata grigia e umida, ma senza fenomeni particolarmente rilevanti. I cieli resteranno coperti per buona parte della giornata, ma la stabilità atmosferica tenderà a migliorare lievemente in serata.

A livello regionale, la Lombardia si presenta sotto l’influsso di correnti umide che mantengono condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del territorio. Sulle pianure occidentali, come a Saronno, si registrano deboli piogge in via di attenuazione. Situazione simile anche sulle pedemontane, mentre nelle aree alpine sono attese parziali schiarite nel corso del pomeriggio.

