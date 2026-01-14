Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Gianluca Firrisi segretario provinciale Iul Fpl Varese sulla situazione infermieri all’ospedale di Varese.

Dalle ultime informative richieste all’Azienda emerge un dato allarmante: nei quattro ospedali e nei distretti della Asst Valle Olona operano complessivamente 36 infermieri liberi professionisti. Di questi, ben 27 (il 75%) sono concentrati tra il distretto (2 unità) e l’ospedale di Saronno (25 unità). Restano esclusi dal conteggio 7 liberi professionisti in servizio presso una struttura di Tradate, prossima all’assegnazione all’Asst Sette Laghi.

Questo modello organizzativo genera gravi criticità. L’infermiere libero professionista, infatti, non è un lavoratore subordinato: non è tenuto al rispetto delle 36 ore settimanali, né a una programmazione strutturata e continuativa dei turni. Basta un esempio concreto: se un infermiere libero professionista comunica la propria indisponibilità dal 20 dicembre al 6 gennaio, i turni scoperti devono essere coperti dal personale dipendente.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: nei periodi di ferie e festività, il personale strutturato fatica a garantirsi riposi e giorni di ferie, in un contesto già segnato da stanchezza cronica e burnout. A ciò si aggiunge una gestione aziendale che, con la motivazione che “i medici ci sono”, aumenta i posti letto senza considerare le reali difficoltà del personale infermieristico.

Una distribuzione più equa degli infermieri liberi professionisti tra i presidi aziendali ridurrebbe l’impatto su Saronno e garantirebbe migliori condizioni di lavoro agli infermieri dipendenti del presidio.

Spesso l’Azienda giustifica la situazione affermando che i neoassunti difficilmente richiedono la sede di Saronno. In parte ciò può essere vero: i bandi sono aziendali e la sede principale è Busto Arsizio, con Gallarate a soli 5 km. È evidente che, per ragioni geografiche, molti idonei provengano dai comuni del centro-nord della provincia.

La proposta

Pur consapevoli che non esista una soluzione semplice e immediata, riteniamo doveroso tentare nuove strade. Perché l’Azienda — come già fatto per i cardiologi — non pubblica bandi con assegnazione esclusiva al presidio di Saronno?

Potrebbe non funzionare? È possibile. Ma tentare è un dovere per un’Azienda che voglia realmente tutelare i propri lavoratori e garantire la continuità dei servizi.

Come Uil Fpl, continueremo a vigilare e a mettere in campo ogni azione necessaria per tutelare il personale in servizio nelle strutture di Saronno della Asst Valle Olona.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09