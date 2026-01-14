Saronnese

GERENZANO – Il Circolo di Fratelli d’Italia di Gerenzano promuove la nascita di un gruppo-cittadino per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura, un’iniziativa che intende favorire la partecipazione democratica e il confronto pubblico su un tema centrale per il futuro della giustizia italiana.

L’obiettivo è chiaro: “Creare uno spazio civico aperto, nel quale possano riconoscersi e partecipare tutti i cittadini favorevoli al Sì, indipendentemente dall’appartenenza politica o dal possesso di una tessera di partito. Il gruppo nasce infatti secondo la definizione stessa di gruppo-cittadino: un’aggregazione volontaria, libera e inclusiva, fondata sull’impegno civile e non sull’identità partitica. La separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante è un tema che riguarda i principi di imparzialità del giudice, l’equilibrio tra i poteri dello Stato e le garanzie del giusto processo. Su questi presupposti si intende promuovere attività di informazione, momenti di approfondimento e occasioni di dialogo aperto con la cittadinanza, affinché il referendum possa essere affrontato con consapevolezza e responsabilità”.

Il ruolo del Circolo di Fratelli d’Italia di Gerenzano è “quello di facilitatore e promotore dell’iniziativa, nella convinzione che le grandi riforme istituzionali debbano essere sostenute da un coinvolgimento ampio e trasversale della società civile. Il gruppo non nasce come strumento di partito, ma come luogo di convergenza per chi condivide l’esigenza di una riforma strutturale della giustizia”.

“Per quanto a oggi risulti – spiega Andrea Fermata – questo rappresenta il primo gruppo cittadino per il Sì alla separazione delle carriere nato nella provincia di Varese, un segnale significativo di attenzione e sensibilità verso una riforma che incide profondamente sull’assetto democratico del Paese. L’invito è rivolto a tutti i cittadini interessati: partecipare significa contribuire attivamente al dibattito pubblico, mettendo al centro le idee, i valori e il bene comune, al di là delle appartenenze politiche”.

