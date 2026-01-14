Politica

MILANO – “Approvata all’unanimità la mozione che ho presentato oggi in Consiglio Regionale che impegna la Giunta regionale ad intensificare il dialogo avviato con il Ministero dell’Interno al fine di colmare la grave carenza di organico dei Vigili del Fuoco in Lombardia attraverso la programmazione di un’assunzione straordinaria di personale” dichiara Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia.

Il documento impegna la Giunta regionale: a rappresentare al Ministero dell’Interno e ai competenti uffici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco le criticità emergenti sul territorio regionale, a partire da quello varesino, valutando possibili forme di supporto nell’ambito delle competenze regionali; a proporre in sede di Conferenza Stato-Regioni la programmazione di un’assunzione straordinaria di personale operativo e amministrativo-tecnico-logistico, all’interno di un piano strutturato di rafforzamento degli organici su tutto il territorio nazionale, che ricomprenda anche la Lombardia.

“Grazie alle interlocuzioni già avviate da Regione Lombardia con il Ministero dell’Interno nel maggio 2025, lo scorso autunno alla nostra regione sono stati assegnati 199 nuovi vigili del fuoco, di cui 56 in provincia di Varese: un risultato importante ma non sufficiente a colmare una carenza di organico che alla stessa data superava le 600 unità ed è per questo motivo che con la mozione siamo tornati a sollecitare un ulteriore impegno per il 2026”, sottolinea Licata.

La carenza di organico dei Comandi lombardi è una situazione presente su tutto il territorio. Dai dati forniti dalla Direzione regionale Vigili del Fuoco a livello regionale la carenza di effettivi rispetto alla pianta organica al 21.10.2025 era pari a 629 unità (un centinaio in Provincia di Varese), corrispondenti al 16% degli organici teorici.

“La sicurezza riguarda tutti noi e deve essere affrontata come una priorità condivisa a tutti i livelli istituzionali, garantendo in primo luogo l’adeguatezza dei servizi preposti a garantirla – aggiunge il Consigliere Regionale – Il ruolo e le funzioni svolte dai Vigili del Fuoco sono fondamentali non solo in relazione alla gestione delle situazioni di emergenza, ma anche in termini di prevenzione, alla luce di nuovi e sempre più complessi scenari, come quelli legati al cambiamento climatico”, conclude Licata.

La prevenzione incendi è una funzione di competenza esclusiva statale, esercitata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso funzioni di vigilanza e controlli in vari ambiti, inclusi i luoghi di lavoro, per tutelare la vita umana, l’incolumità delle persone e l’ambiente.

