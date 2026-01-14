Rovello Porro: lascia rifiuti nel sottopasso, identificato e multato
14 Gennaio 2026
ROVELLO PORRO – Ha abbandonato un sacchetto di rifiuti nel sottopasso pedonale ferroviario di via Manzoni e si è allontanato, ma le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso. La polizia locale ha così potuto risalire all’autore: un uomo di 45 anni, di origini peruviane, residente in provincia di Varese, che è stato multato con una sanzione amministrativa da 500 euro.
Grazie alle immagini e ad alcuni elementi trovati nel sacchetto, tra cui uno scontrino, gli agenti sono riusciti a identificarlo. L’uomo, che si trovava in paese da amici, ha poi ammesso le proprie responsabilità. I rifiuti domestici abbandonati sono stati rimossi per ripristinare pulizia e sicurezza dell’area. L’episodio risale ai giorni scorsi.
(foto archivio: controlli sui rifiuti da parte della polizia locale, in zona)
