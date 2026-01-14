Città

SARONNO – Un bel gruppo di saronnesi e tre sindaci emeriti hanno rappresentato la città ieri, martedì 13 gennaio, ai funerali di don Piergiorgio Solbiati, per tutti don Giorgio, celebrati nella Basilica di San Vittore a Varese.

Alla cerimonia erano presenti Pierluigi Gilli, Luciano Porro e Augusto Airoldi mentre tra i saronnesi presenti è stato notato con rammarico l’assenza di esponenti o delegati della Giunta o dell’Amministrazione in carica. Sono stati numerosi infatti i fedeli arrivati da Saronno per l’ultimo saluto a un sacerdote che ha lasciato un segno profondo nella comunità.

I funerali si sono svolti alle 15 nella basilica varesina. A celebrare è stato il vicario generale della Diocesi di Milano, il vescovo monsignor Franco Agnesi. Presenti anche il prefetto di Varese Salvatore Paquariello e il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, oltre al vescovo di Acqui monsignor Luigi Testore, originario di Saronno, e a una trentina di sacerdoti, tra cui il prevosto di Saronno monsignor Giuseppe Marinoni.

Don Piergiorgio Solbiati ha legato in modo particolare il suo nome a Saronno. Arrivò nel 1967 alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo come vicario parrocchiale, seguendo giovani e famiglie per circa dieci anni e costruendo relazioni rimaste vive nel tempo.

Nel 1977 diede vita a uno dei progetti più significativi per la comunità saronnese, fondando la Casa al Brocon, a Castello Tesino in Trentino. La struttura, acquistata e ristrutturata, è diventata per decenni un punto di riferimento per colonie estive e percorsi di crescita comunitaria, accogliendo generazioni di ragazzi. Proprio lì, nel 2017, don Giorgio festeggiò con i saronnesi, confermando un legame mai interrotto.

Nato a Busto Arsizio venerdì 1 giugno 1939, fu ordinato sacerdote venerdì 26 giugno 1965 dall’arcivescovo Giovanni Colombo. Dopo l’esperienza saronnese, è stato parroco a Desio dal 1983 al 1998, anche come decano dal 1995, poi a Luino-Colmegna dal 1998 al 2015, dove ha seguito interventi di restauro e l’avvio di un asilo nido. Dal 2015 era prete residente a Casbeno, a Varese. Appassionato di cultura e arte, don Giorgio ha affiancato all’impegno pastorale anche l’attività di scrittore, con pubblicazioni dedicate all’Apocalisse e a Patmos, mantenendo sempre uno sguardo attento al dialogo tra fede, società e bellezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09