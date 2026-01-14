Città

SARONNO – Sono stati presentati, quasi tutti, gli appuntamenti che accompagneranno la città di Saronno al passaggio della fiamma olimpica, che transiterà dalla nostra città nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio.

Mercoledì 28 gennaio sarà inaugurata alla Rsa Focris di via don Vittorio Volpi, la mostra “Sport Movies & TV – Culture Through Sport”, organizzata dalla Federazione Internazionale Cinema e Televisione Sportiva, che tratterà i temi riguardanti le donne nello sport e le emozioni trasmesse dalle Olimpiadi e dalle Paralimpiadi. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni, dalle 8 alle 20, fino al 22 febbraio.

Domenica primo febbraio, invece, ci sarà la mini staffetta e la parata delle associazioni sportive saronnesi, con l’adesione di oltre 150 partecipanti. La partenza da Villa Gianetti in via Roma è prevista per le 10.30, l’arrivo in piazza Libertà per le 11.45, col percorso che si svilupperà lungo via Portici, via San Cristoforo, via Cavour, Corso Italia.

Inoltre, nei weekend del 31 gennaio e 1° febbraio e del 7 e 8 febbraio ci sarà un evento ancora top secret, che sarà presto presentato alla stampa e alla cittadinanza e che coinvolgerà i luoghi simbolo della città.

Arrivando così più che mai preparati al passaggio della fiamma Olimpica, mercoledì 4 febbraio.

Ilaria Pagani, sindaca di Saronno: “Fin dall’inizio la nostra Amministrazione ha puntato molto sullo sport e sul coinvolgimento delle associazioni, per far sì che tutti si sentano coinvolti all’interno della nostra città. Un evento come quello di giovedì, al teatro, permetterà di far conoscere uno sport in continua ascesa come il tennis, ascoltando gli aneddoti di chi ha vissuto le emozioni dei campioni da vicino. In tema di emozioni, vogliamo arrivare pronti al grande evento di mercoledì 4 febbraio. Il passaggio della fiamma Olimpica “scalderà” la nostra città, infondendo quel calore e quello spirito che soltanto le Olimpiadi sanno dare. Proprio per questo motivo abbiamo pensato a una serie di eventi, che ci permetteranno di vivere al meglio il passaggio della fiamma”.

