Softball

LEÓN (MESSICO) – Inizia nel migliore dei modi la serie di amichevoli della Nazionale italiana di Softball Élite in Messico. Le Azzurre hanno infatti superato nettamente per 11-1 le Bravas de León, formazione della Liga Mexicana de Softbol, nella prima delle quattro sfide in programma, disputata a porte chiuse all’Estadio Domingo Santana.

Una vittoria che porta anche una forte impronta del territorio: nel roster azzurro figurano infatti diverse atlete legate alle squadre della zona. Nella rosa dell’Italia in Messico ci sono Alessandra Rotondo e Christina Toniolo dell’Inox Team Saronno, oltre a Chiara Rusconi e Melany Sheldon della Rheavendors Caronno, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dai club locali a livello giovanile e di vertice.

La gara si è decisa fin dai primi inning. Nel primo attacco Dayton e Cecchetti hanno conquistato la base su ball, prima del fuoricampo di Erika Piancastelli che ha portato subito l’Italia sul 3-0. Le Bravas hanno accorciato nel cambio campo con il singolo di Cassandra Valdes per il 3-1, ma la risposta azzurra è stata immediata e travolgente. Nel secondo inning l’Italia ha messo a segno ben otto punti, grazie a una serie di valide che hanno visto protagoniste anche le giocatrici di casa nostra: tra le battute decisive ci sono state quelle di Alessandra Rotondo e Melany Sheldon, oltre a Longhi, Dayton e un’altra saronnese, Mckenzie Barbara, con Rotondo e Dayton a colpire ancora nel secondo giro dell’attacco.

Nel quarto inning spazio alle rotazioni, con l’ingresso di Lacatena al posto di una positiva Christina Toniolo in pedana. La partita è poi proseguita fino alla conclusione con il duello tra due protagoniste del Forlì Softball dell’ultima stagione, Jordan Johnson per le Bravas e Ilaria Cacciamani per l’Italia, con quest’ultima che ha chiuso la gara mettendo a segno tre strikeout.

La serie proseguirà con la seconda sfida tra Italia Softball Élite e Bravas de León, questa volta aperta al pubblico, in programma alle 2.30 di giovedì 15 gennaio in Italia (le 19.30 di mercoledì 14 gennaio in Messico).

(foto di gruppo per l’Italia softball a Leon)

14012026