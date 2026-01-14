SOLARO – Finti tecnici della rete idrica in azione: nelle ultime ore sono stati segnalati sul territorio comunale alcuni episodi di tentata truffa ai danni dei cittadini.

Secondo quanto comunicato dal Comune, ignoti si presenterebbero come operatori dell’azienda che gestisce la rete idrica, cercando di entrare nelle abitazioni con la scusa di presunti controlli o verifiche tecniche. L’Amministrazione comunale ha però chiarito che non è in corso alcun tipo di sopralluogo o controllo da parte di personale autorizzato.

L’allerta riguarda l’intero territorio comunale e punta a prevenire situazioni di rischio, soprattutto per le persone più anziane. Dal Comune arriva l’invito alla massima prudenza: in caso di dubbi è consigliato non aprire la porta, non fornire informazioni personali e contattare immediatamente le forze dell’ordine.

L’Amministrazione chiede inoltre ai cittadini di segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto, così da consentire verifiche rapide e tutelare la sicurezza della comunità.

