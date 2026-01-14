Città

SARONNO – Si avviano alla conclusione i festeggiamenti per i 40 anni del Tennis Club Ceriano Saronno, che giovedì 15 gennaio alle 20.45 proporrà alla città una serata speciale dal forte valore sportivo e culturale dal titolo “Tennis, che stupenda lezione di vita e di storia”, in programma al teatro Giuditta Pasta di Saronno. Si tratta di uno degli eventi in programma a Saronno per accogliere la fiamma olimpica; una rassegna dal titolo “Aspettando la fiamma”, presentata oggi in una conferenza stampa in Comune.

L’evento, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, sarà un talk-show emozionante e interattivo dedicato ai 50 più grandi giocatori e giocatrici della storia del tennis, raccontati attraverso aneddoti, esperienze dirette e riflessioni di chi il circuito lo ha vissuto da protagonista.

Sul palco saliranno quattro ospiti di assoluto rilievo nel panorama tennistico e sportivo nazionale:

Vincenzo Martucci, giornalista e per 34 anni prima firma de La Gazzetta dello Sport;

Raffaella Reggi, ex numero 13 del ranking mondiale Wta e oggi talent Sky;

Massimo Sartori, Direttore Tecnico Horizon Tennis;

Nevio Devidè, manager sportivo coinvolto nell’organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina.

L’iniziativa è organizzata dal Tennis Club Ceriano Saronno come evento conclusivo di un anno di celebrazioni che ha ripercorso la storia, i valori e il ruolo sportivo e sociale del Club sul territorio.

