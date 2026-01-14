iltra2

TRADATE – Giovedì 15 gennaio al centro didattico scientifico Eco planetario di Tradate è in programma una serata dedicata all’astronomia, con un incontro di divulgazione scientifica seguito, condizioni meteo permettendo, da un’osservazione del cielo. L’appuntamento è alle 21 nella sede di via ai Ronchi 75.

La serata propone un percorso tra stelle e galassie guidato da Luca Buzzi, astronomo della società astronomica Schiaparelli di Varese. Attraverso immagini e racconti scientifici viene ripercorsa l’evoluzione delle conoscenze sul cosmo, a partire dal 1924, anno in cui Edwin Hubble individuò la prima galassia oltre la Via Lattea, aprendo una nuova fase nello studio dell’universo.

Dopo la parte di approfondimento teorico è prevista, in caso di cielo sereno, un’osservazione astronomica con l’utilizzo dei telescopi, per osservare direttamente alcuni degli oggetti celesti al centro delle ricerche sviluppate nell’ultimo secolo.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.centrodidatticoscientifico.it. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa Astronatura e rientra nel progetto Costellazioni, sostenuto dalla fondazione comunitaria del Varesotto, in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.astronatura.it.

