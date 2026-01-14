TURATE – Prosegue la rassegna culturale TuraRte con un nuovo appuntamento dedicato ai più giovani. Sabato 17 gennaio alle 10.30, alla Biblioteca comunale di Turate in via Tinelli 8, è in programma una lettura teatrale dal titolo “Il GGG”. L’iniziativa è pensata per bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni e propone un momento di intrattenimento divertente e coinvolgente, curato da Pandemonium Teatro, realtà specializzata nel teatro per ragazzi. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. Per iscriversi è necessario scrivere una mail all’indirizzo [email protected].

L’evento rientra nel calendario delle attività culturali promosse dalla biblioteca e dal Comune, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura e al teatro attraverso esperienze creative e partecipate.