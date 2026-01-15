Città

SARONNO – “Sono ancora moltissimi a Saronno che conservano cari ricordi legati a don Giorgio: ricordi da adulti, come chi è stato sposato da lui, o da ragazzi, come chi ha bene in mente le vacanze a Pozza di Fassa, a Rimini e al Brocon poi”, così inizia la nota del consiglio della casa del Brocon.

“Già, l’Italia stava ormai cambiando, allontanandosi completamente dal periodo del dopoguerra, e don Giorgio fotografava il bisogno di portare in ferie i ragazzi della parrocchia ad un costo accessibile a tutti. Si presenta così, attraverso alcuni saronnesi, l’occasione di un ex albergo al passo Brocon.

Era un rudere, ma tutta la parrocchia si mobilita: si organizzano raccolte di rottami per avere i soldi necessari, molte aziende offrono materiali… ma servono anche le mani dei parrocchiani. Sono così tantissimi gli allora giovani e genitori che, rimboccandosi le maniche, ogni fine settimana salgono letteralmente per ricostruire la casa. Il primo turno è nel 1978. E c’erano ovviamente don Giorgio e Bella, il suo cane san Bernardo che trascorreva tutte le estati in montagna insieme ai ragazzi. Da allora moltissimi ragazzi prima della parrocchia, poi della città di Saronno, oggi anche di altre città, hanno usufruito e usufruiscono di quel sogno di una casa per le vacanze”, continua.

“Don Giorgio ha ovviamente proseguito il proprio ministero sacerdotale che lo ha portato via da Saronno, ma ciò che ha seminato resta e sopravvive anche alle difficoltà contemporanee. Otto anni fa il don Giorgio era salito con alcuni “ex ragazzi” per celebrare i 40 anni del Brocon: una messa nella chiesa di Castello Tesino, un pranzo nella casa, un caffè al passo. Con semplicità don Giorgio era tornato, stavolta senza dover sistemare muri, ma cementando ricordi. E proprio i ricordi diventano preghiera: da qualche anno, a fine agosto, tornava in oratorio a celebrare una messa in suffragio degli oratoriani defunti. Così don Giorgio faceva un po’ “la star”: salutava tutti, cercava di ricostruire parentele con genitori o nonni o addirittura bisnonni. Non c’era più il Landonio a proporre “ul libar dal don Giorg” il cui ricavato andava a qualche progetto, ma c’era un tavolo con i libri. Don Giorgio aveva chiesto al Mario Perego di redarre un elenco dei defunti… che poi spariva perché il don se lo portava via per pregare per ciascuno. Negli anni quell’elenco si è allungato, inevitabilmente includendo lo stesso Perego e ora don Giorgio”.

“D’altra parte l’incontro col Signore arriva per tutti. A noi restano ricordi da affidare con un sorriso alla preghiera, al Signore resta il compito di tenere a bada “quello nuovo” che starà mettendo mano a qualche nuovo progetto in Paradiso. Ciao, don Giorgio”, conclude.

