CISLAGO – La biblioteca di Cislago propone per il 2026 un gruppo di lettura dedicato alle vincitrici del premio Strega, con incontri mensili aperti al pubblico. L’iniziativa, intitolata “premi Strega al femminile”, prenderà il via a gennaio e si svolgerà un venerdì al mese alle 21, negli spazi della biblioteca di via Magenta 106.

Il gruppo, denominato Cisbooker, è rivolto a persone che leggono in autonomia un libro scelto in comune e si ritrovano poi per condividere impressioni, temi e riflessioni emerse dalla lettura. La partecipazione è libera e gratuita, con iscrizione richiesta.

Il calendario degli incontri prevede il 23 gennaio la discussione su L’isola di Arturo di Elsa Morante; il 20 febbraio Lessico famigliare di Natalia Ginzburg; il 20 marzo Poveri e semplici di Anna Maria Ortese; il 17 aprile Le parole tra noi leggere di Lalla Romano.

L’iniziativa è promossa dalla biblioteca di Cislago con il Comune di Cislago, assessorato alla Cultura. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca allo 0296380722 o scrivere a [email protected]. Ulteriori dettagli sono disponibili anche sulla pagina Facebook Biblioteca di Cislago e sul sito www.bibliotecadicislago.it.

