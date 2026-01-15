Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 14 gennaio, spiccano i preparativi per l’arrivo della fiamma olimpica a Saronno, con eventi e iniziative in programma. Grande partecipazione anche per l’ultimo saluto a don Giorgio. Attenzione al sociale con il potenziamento dell’accoglienza al dormitorio e fatti di cronaca tra furti e sicurezza.

La fiamma olimpica farà tappa a Saronno il 4 febbraio, attraversando la città. Svelato il percorso

In vista dell’arrivo della torcia, la città si prepara con una serie di eventi: una mostra, una mini-staffetta con le scuole e iniziative ancora top secret promosse dal Comune e dalle associazioni.

Una folla di saronnesi e tre ex sindaci, Gilli, Porro e Airoldi, hanno partecipato a Varese ai funerali di don Giorgio, figura molto amata anche a Saronno.

Con l’arrivo del freddo, il dormitorio di Casa di Marta potenzia l’accoglienza: più posti letto e disponibilità per persone in difficoltà, anche grazie alla rete di volontari.

A Caronno Pertusella una parrucchiera storica ha subito due furti in pochi giorni, prima nella propria abitazione e poi nel negozio, con danni e timori crescenti.

