I più letti di ieri: fiamma olimpica in arrivo, l’addio a don Giorgio e accoglienza al dormitorio
15 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 14 gennaio, spiccano i preparativi per l’arrivo della fiamma olimpica a Saronno, con eventi e iniziative in programma. Grande partecipazione anche per l’ultimo saluto a don Giorgio. Attenzione al sociale con il potenziamento dell’accoglienza al dormitorio e fatti di cronaca tra furti e sicurezza.
La fiamma olimpica farà tappa a Saronno il 4 febbraio, attraversando la città. Svelato il percorso
In vista dell’arrivo della torcia, la città si prepara con una serie di eventi: una mostra, una mini-staffetta con le scuole e iniziative ancora top secret promosse dal Comune e dalle associazioni.
Saronno si accende per la fiamma olimpica: mostra, mini staffetta e eventi top secret verso il 4 febbraio
Una folla di saronnesi e tre ex sindaci, Gilli, Porro e Airoldi, hanno partecipato a Varese ai funerali di don Giorgio, figura molto amata anche a Saronno.
Saronnesi e tre sindaci emeriti Gilli, Porro e Airoldi ai funerali di don Giorgio: l’ultimo saluto nella basilica di Varese
Con l’arrivo del freddo, il dormitorio di Casa di Marta potenzia l’accoglienza: più posti letto e disponibilità per persone in difficoltà, anche grazie alla rete di volontari.
Freddo e fragilità, il dormitorio di Casa di Marta rafforza l’accoglienza a Saronno
A Caronno Pertusella una parrucchiera storica ha subito due furti in pochi giorni, prima nella propria abitazione e poi nel negozio, con danni e timori crescenti.
Caronno Pertusella: doppio furto in pochi giorni, prima a casa e poi in negozio della storica parrucchiera
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09