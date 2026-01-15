Città

SARONNO – Illva Saronno Holding prosegue la propria strategia di crescita e consolidamento con una nuova acquisizione. La controllata Disaronno Ingredients ha infatti rilevato il 100 per cento di Delite, azienda emiliana specializzata nella distribuzione di ingredienti per il settore della gelateria e della pasticceria.

L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo industriale avviato dal gruppo saronnese, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nei comparti a maggiore valore aggiunto. L’ingresso di Delite permette infatti di potenziare la piattaforma distributiva e di valorizzare le sinergie commerciali e di portafoglio già esistenti all’interno di Disaronno Ingredients.

In particolare, l’acquisizione rappresenta un tassello strategico per il rafforzamento della divisione dedicata alla gelateria premium, segmento sul quale Illva Saronno punta per ampliare ulteriormente il proprio posizionamento nei mercati internazionali. Un’operazione che conferma la volontà del gruppo di investire in realtà specializzate e complementari, in linea con una strategia di crescita mirata e strutturata.

Illva è la produttrice del celebre DiSaronno, e recentemente ha acquisto alcuni marchi importanti come Averna.

