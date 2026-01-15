Primo piano

SARONNO – La digitalizzazione dei Servizi Pubblici richiede, a chi vuole stare al passo, di disporre di nuove competenze e utilizzare gli strumenti che servono per non “restare indietro”. “Ti facilito” è un progetto di diffusione di consapevolezza che considera le esigenze delle persone e nasce su base volontaristica da un gruppo di cittadini saronnesi.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di aiutare tutti ad acquisire le competenze digitali necessarie per accedere facilmente ai servizi digitali della Pubblica

Amministrazione e ai nuovi strumenti tecnologici.

Il programma del ciclo di “serate digital” gratuiti:

La pec, cos’è e come usarla, e la firma digitale: martedì 20 gennaio, dalle 21 alle 22;

Spid e cie,l’identità digitale e i servizi collegati: martedì 27 gennaio, dalle 21 alle 22;

Io, l’app della pubblica amministrazione e i suoi utilizzi principali: martedì 3 febbraio, dalle 21 alle 22.

Gli incontri si terranno al Palaexbo di Saronno, via Piave 1. Per adesioni e informazioni: [email protected], o contattare Silvia Testi al numero 335 7841710.

