“Io ti facilito”, tre incontri per utilizzare gli strumenti della pubblica amministrazione: Pec, Spid e Io
15 Gennaio 2026
SARONNO – La digitalizzazione dei Servizi Pubblici richiede, a chi vuole stare al passo, di disporre di nuove competenze e utilizzare gli strumenti che servono per non “restare indietro”. “Ti facilito” è un progetto di diffusione di consapevolezza che considera le esigenze delle persone e nasce su base volontaristica da un gruppo di cittadini saronnesi.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di aiutare tutti ad acquisire le competenze digitali necessarie per accedere facilmente ai servizi digitali della Pubblica
Amministrazione e ai nuovi strumenti tecnologici.
Il programma del ciclo di “serate digital” gratuiti:
- La pec, cos’è e come usarla, e la firma digitale: martedì 20 gennaio, dalle 21 alle 22;
- Spid e cie,l’identità digitale e i servizi collegati: martedì 27 gennaio, dalle 21 alle 22;
- Io, l’app della pubblica amministrazione e i suoi utilizzi principali: martedì 3 febbraio, dalle 21 alle 22.
Gli incontri si terranno al Palaexbo di Saronno, via Piave 1. Per adesioni e informazioni: [email protected], o contattare Silvia Testi al numero 335 7841710.
