Altre news

SARONNO – Giovedì 15 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge persistenti. Sono attesi complessivamente 4 mm di precipitazioni distribuiti nelle ore centrali e pomeridiane. Le temperature si manterranno su valori piuttosto contenuti, con una massima di 6°C e una minima di 4°C. I venti soffieranno deboli, provenienti da Sudest al mattino e da Est nel corso del pomeriggio. Non sono attive allerte meteo sul territorio.

Nel corso della serata è previsto un graduale miglioramento, con attenuazione dei fenomeni a partire dalle ore notturne, grazie all’indebolimento della circolazione depressionaria che ha interessato la Lombardia.

In Lombardia, la situazione meteo appare piuttosto omogenea: su gran parte della regione il cielo si manterrà coperto per tutta la giornata. Sulle basse pianure, inclusa l’area di Milano, si segnalano deboli piogge in esaurimento dalla sera. Nelle zone alpine e prealpine, le precipitazioni saranno più consistenti, con nevicate sulle Orobie e le Alpi Retiche, soprattutto nelle ore mattutine.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore )

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09