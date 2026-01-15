Politica

MILANO – Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione che impegna la Regione Lombardia ad avviare un dialogo istituzionale con il Ministero dell’Interno per potenziare il servizio dei Vigili del Fuoco e risolvere l’annosa questione che riguarda la carenza di organico nei comandi provinciali.

“Ci auguriamo che dopo tante parole finalmente si arrivi a qualche azione concreta, perché si tratta di una situazione che si protrae ormai da diversi anni – dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti –. Una gravissima carenza di personale che mette a rischio la sicurezza degli stessi operatori e, di conseguenza, anche quella di tutti i cittadini. Ora serve un’azione vera da parte della maggioranza nei confronti della giunta lombarda e poi del Ministero, perché le risorse arrivino davvero sui nostri territori”.

Sul problema Astuti era già intervenuto due mesi fa con un question time in aula consiliare. “Qualche mese fa in Lombardia mancavano circa 600 unità operative. Ne sono arrivate 199, ma ne mancano ancora almeno 400 e nel frattempo abbiamo saputo che ci sono stati e ci saranno anche numerosi pensionamenti – sottolinea il consigliere –. È evidente che il problema non è affatto risolto. Per questo abbiamo votato convintamente a favore della mozione presentata dal collega Licata”.

“In Lombardia – ricorda Astuti – la carenza di organico resta pesantissima e continua ad avere ripercussioni sul servizio di soccorso tecnico-urgente. In provincia di Varese la carenza supera il 20% rispetto alla pianta organica, che prevede 510 unità. La riclassificazione dell’aeroporto di Malpensa, inoltre, richiede almeno 21 unità operative per turno e per garantire questo numero vengono spesso chiuse o depotenziate altre sedi, con gravi disagi per la popolazione”.

“A poche settimane dalle Olimpiadi invernali la piena efficienza del servizio diventa ancora più urgente – conclude il consigliere dem –. È ora di passare ai fatti e promuovere al più presto un piano straordinario di assunzioni, forme di sostegno logistico e un tavolo permanente con le organizzazioni sindacali”.

