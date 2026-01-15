Comasco

ROVELLO PORRO – Dopo il grande vuoto lasciato dalla scomparsa di Rinaldo Guerini lo scorso novembre, l’associazione Ave volta pagina e ufficializza la nomina del suo nuovo presidente. A guidare il sodalizio sarà Annamaria Nosenzio, affiancata da un direttivo rinnovato che vede Battista Borghi nel ruolo di vice, Antonio Volontè come tesoriere, Salvatore Scarso in qualità di consigliere e Giuseppe Frasson come segretario.

Il primo passo della nuova gestione sarà nel segno della continuità e del ricordo. L’associazione ha infatti deciso di istituire una donazione annuale dedicata proprio alla memoria dello storico presidente Guerini. Per questa prima edizione, la scelta è ricaduta su un ente ospedaliero specializzato nella cura delle patologie respiratorie. La nuova presidente Nosenzio ha spiegato che, sebbene le modalità di selezione del destinatario siano ancora in fase di valutazione, l’intero direttivo è convinto che un gesto volto ad aiutare chi soffre di difficoltà respiratorie avrebbe incontrato il pieno appoggio di Rinaldo.

L’agenda dell’Ave per le prossime settimane appare già fitta di impegni. Tra gli appuntamenti più attesi spicca il rogo del Genèe, fissato per l’ultimo sabato di gennaio. La macchina organizzativa è già in moto: la Nosenzio ha confermato che il programma tradizionale resterà invariato, con l’esposizione del fantoccio in piazza al mattino e il trasferimento serale nell’area feste per il processo e il rogo finale. Per quest’anno, la gestione del “dibattimento” è stata affidata all’associazione Geniattori.

Parallelamente alle tradizioni popolari, non manca l’impegno sociale immediato. È in corso una raccolta di panettoni e pandoro avanzati dalle festività, destinata agli ospiti di Casa Betania. La presidente ha sottolineato come l’obiettivo sia recuperare i dolci non consumati dai cittadini per donarli a chi vive situazioni di disagio. L’Ave non si limiterà a fare da tramite: l’associazione acquisterà direttamente i beni di prima necessità richiesti dalla struttura, segnando solo l’inizio di un percorso di vicinanza ai più bisognosi che rimarrà il cuore pulsante di ogni progetto futuro.

