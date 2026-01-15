Cronaca

SARONNO – Ha tentato di sottrarre una valigia a due passeggeri diretti all’aeroporto di Malpensa, rischiando di farli partire per un volo intercontinentale senza bagaglio, ma è stato bloccato e arrestato dalla polizia. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 9 dicembre a bordo di un treno Malpensa Express, la linea che collega Milano con Saronno e lo scalo varesino. Un cittadino algerino è finito in manette con l’accusa di furto aggravato grazie all’intervento degli agenti della polizia ferroviaria, impegnati in un servizio in borghese.

L’attenzione dei poliziotti era stata attirata già alla Stazione centrale di Milano, dove l’uomo osservava con insistenza i bagagli dei viaggiatori diretti a Malpensa. Dopo aver individuato le sue potenziali vittime, una coppia di cittadini cinesi, li ha seguiti a bordo del convoglio. Una volta sul treno, l’uomo si è posizionato alle loro spalle e, in prossimità della fermata di Milano Bovisa, ha afferrato un trolley tentando di scendere rapidamente. La scena non è però sfuggita agli agenti, che sono intervenuti bloccandolo immediatamente.

La valigia è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre l’uomo, risultato anche irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sui treni più frequentati dai viaggiatori diretti verso l’aeroporto, spesso presi di mira dai ladri proprio per la presenza di bagagli e trolley.

15012026