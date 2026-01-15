Città

SARONNO – Il fuoco che illumina il borgo, la benedizione degli animali, la musica che accompagna il cammino verso l’oratorio e il grande falò che chiude una settimana intensa di fede e tradizioni. Sabato 17 gennaio si vive il momento finale della 17^ edizione della Rievocazione storico-religiosa-culturale e Sagra di Sant’Antonio Abate, appuntamento che per sette giorni ha animato la zona di via D’Annunzio e l’oratorio della Sacra Famiglia.

Dal 10 al 17 gennaio la manifestazione, promossa dal Comitato “Gruppo Storico Sant Antoni da Saronn” con il patrocinio del Comune e del Ministero della Cultura, ha coinvolto famiglie, appassionati di storia e cittadini, riportando al centro della vita cittadina una delle tradizioni più sentite del territorio saronnese. Il sabato dedicato al Santo rappresenta il culmine della festa, con un programma che intreccia spiritualità, comunità e rituali antichi.

La giornata si apre 8 e 9 con la santa messa nella chiesa di Sant’Antonio Abate, seguita dalla benedizione finale con la reliquia del Santo, nella chiesetta di Sant’Antonio Abate da Saronn. Dalle 9,30 prende vita la rievocazione del borgo contadino, tra prodotti tipici della tradizione lombarda e saronnese, giochi di un tempo per grandi e piccoli, animali da stalla e da cortile ed esposizione di arti e mestieri di una volta, tra la chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto e il parco degli alpini.

Dalle 10 alle 22 è prevista l’esposizione solenne della reliquia di Sant’Antonio Abate nella chiesetta del Lazzaretto, mentre dalle 11 alle 22 apre l’osteria nel parco degli alpini, con la possibilità di gustare anche d’asporto piatti della tradizione contadina. Dalle 11,45 fino a esaurimento porzioni torna uno dei simboli della sagra: la polenta cotta lentamente su fuoco di legna, in grandi paioli di rame, servita liscia, con zola o con bruscitt.

Un momento molto atteso è fissato 15 con la benedizione degli animali davanti alla chiesetta di Sant’Antonio Abate. Dalle 14 alle 19, all’oratorio della Sacra Famiglia nel quartiere Prealpi, è prevista anche la benedizione degli automezzi, nell’oratorio Sacra Famiglia.

Nel tardo pomeriggio, 18,30, il borgo risplende di luci con l’accensione suggestiva delle illuminazioni colorate e la riproposizione dello spettacolare incendio del campanile, tra la chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto e il parco degli alpini. Nella stessa fascia oraria riprende la distribuzione della polenta fino a esaurimento porzioni.

Dalle 20 l’intrattenimento del Corpo musicale cittadino accompagna il pubblico dal borgo contadino verso l’oratorio della Sacra Famiglia, per concludere i festeggiamenti in onore del Santo del freddo. Dalle 20,30, in oratorio, è attivo lo stand con pane e salamella e vin brulè.

Il momento più simbolico arriva 21,15 con l’accensione del falò di Sant’Antonio Abate, rito antico per allontanare l’inverno e richiamare la primavera e il sole, legato alla ripresa della vita, alla benedizione dei campi, del bestiame e del futuro raccolto. Prima dell’accensione è prevista la benedizione delle opere “Creature del focolare”, sculture realizzate dal collettivo Stoker di Padova in collaborazione con il Museo della Ceramica Gianetti, che vengono donate alla chiesetta ed esposte per tutto il 2026.

Un finale carico di significati che chiude una settimana di eventi e restituisce alla città il senso profondo della festa di Sant’Antonio: comunità, memoria e tradizione che continuano a vivere, anno dopo anno.

