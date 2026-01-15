Cronaca

SARONNO – Un furto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì ha spinto un cittadino a lanciare un appello sui social nella speranza di recuperare almeno parte della refurtiva. L’episodio si è verificato nell’area di piazza dei Mercanti, dove si tiene il mercato cittadino, dove un’auto parcheggiata è stata presa di mira da un ladro.

Secondo quanto raccontato dal proprietario del veicolo, il malvivente avrebbe tentato di rubare l’auto, danneggiando il finestrino e la maniglia della portiera del conducente. Non riuscendo però a portare a termine il colpo, si sarebbe comunque appropriato di un borsone nero che si trovava all’interno dell’abitacolo, contenente abbigliamento sportivo. La vittima ha quindi deciso di rivolgersi direttamente ai residenti e a chi frequenta la zona, chiedendo di essere contattato nel caso qualcuno dovesse imbattersi nel borsone abbandonato in strada o nei dintorni. Un appello che nasce dalla speranza che il ladro, dopo aver sottratto l’oggetto, possa essersene liberato poco lontano.

Nel messaggio pubblicato online non manca anche una nota di amarezza per quanto accaduto e per la situazione della sicurezza in zona mercato, dove negli ultimi tempi non sono mancati episodi simili. Intanto, resta la speranza che qualcuno possa aiutare a ritrovare il borsone e restituirlo al legittimo proprietario.

(foto archivio: forze dell’ordine in piazza dei Mercanti)

