Primo piano

SARONNO – “Desideriamo esprimere la nostra solidarietà al popolo Iraniano che sta difendendo la propria libertà, lottando contro alla repressione dei diritti fondamentali, lottando per un futuro democratico contro il regime degli ayatollah”.

Inizia così la nota di Pd, Insieme per Crescere e Tu@Saronno liste che compongono la maggioranza che guida la città di Saronno.

“La crisi economica che ha colpito il paese ha certamente contribuito ad attivare una nuova fase di proteste da parte del popolo iraniano, già duramente provato da decenni di repressione politica. Il regime ha risposto mostrando il suo volto più brutale, donne, giovani, lavoratori colpiti a morte, violenze e torture nelle carceri.

Le autorità iraniane hanno apertamente minacciato la pena di morte per i manifestanti, qualificandoli come “nemici di Dio”, confermando la volontà di reprimere ogni forma di dissenso.

Nonostante ciò, il popolo iraniano continua a protestare con straordinario coraggio, chiedendo la fine di un regime che nega libertà fondamentali, diritti umani e dignità.

Questa situazione non può farci restare indifferenti e chiede una presa di posizione chiara e forte.

Siamo e saremo sempre dalla parte degli oppressi, auspichiamo un ruolo attivo dell’Europa, che possa appoggiare e favorire una transizione democratica del popolo Iraniano e sanzionare gli apparati coinvolti nella repressione anche rinunciando allo strumento della pena di morte, condanniamo l’uso della forza ed auspichiamo il rispetto del diritto internazionale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09