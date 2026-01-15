SARONNO – Oltre 6.100 ingressi complessivi raccontano una stagione di grande successo per la pista di pattinaggio su ghiaccio di Saronno Servizi in via Miola, che si conferma uno degli spazi più vissuti e apprezzati per il tempo libero sportivo in città. Fin dai primi giorni di apertura, la partecipazione è stata costante, con numeri in crescita e una presenza distribuita lungo tutta la settimana.

Il confronto tra le ultime due stagioni fotografa un trend chiaramente positivo. Gli ingressi totali sono passati dai 5.297 del 2024 ai 6.133 del 2025, con un aumento netto che conferma l’interesse del pubblico per l’impianto. Particolarmente significativo il dato degli ingressi feriali, cresciuti da 794 a 1.133, segno di una pista frequentata non solo nei fine settimana ma anche nei giorni lavorativi.

Restano su livelli rilevanti anche le diverse tipologie di accesso. Nel 2025 si contano 974 ingressi interi e 962 ingressi ridotti, mentre le formule family raggiungono quota 274, a conferma dell’appeal della pista per le famiglie e per un pubblico di tutte le età.

In crescita anche il noleggio pattini, che supera le 2.700 unità. Un dato che evidenzia la presenza di un pubblico ampio e trasversale, composto anche da chi si avvicina al pattinaggio per la prima volta. A rendere ancora più vivace la stagione hanno contribuito le 42 feste organizzate in pista, che hanno animato l’impianto e rafforzato il suo ruolo aggregativo.

Numeri che raccontano una pista vissuta e partecipata, capace di coinvolgere migliaia di persone e di diventare, stagione dopo stagione, un punto di riferimento per lo sport e il divertimento a Saronno.

