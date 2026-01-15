Città

SARONNO – “L’episodio di furto con aggressione avvenuto nei giorni scorsi in un negozio del centro rappresenta purtroppo l’ennesimo segnale che non può lasciarci indifferenti”.

Inizia così la nota di Confcommercio Ascom Saronno in merito al tema sicurezza “una questione che merita attenzione e un approccio costruttivo. Il tema della sicurezza è complesso e va affrontato con spirito di collaborazione, mettendo in campo tutte le risorse possibili”.

Ad entrare nel dettaglio le parole del presidente Andrea Busnelli: “Siamo consapevoli che la sicurezza urbana sia una sfida che richiede l’impegno di tutti: istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e cittadini. Per questo riteniamo utile aprire un dialogo con l’Amministrazione comunale, per condividere esigenze, criticità e proposte su questo delicato tema”.

Insomma un approccio concreto e pragmatico al di là dalle polemiche: “Una città più sicura è anche una città più viva e attrattiva. Crediamo che bisogna mettere il commercio nella condizione di continuare a svolgere il suo ruolo di presidio sociale e di servizio alla collettività. La sicurezza come altri temi come ad esempio la viabilità, il decoro urbano o i parcheggi sono alcune delle questioni che necessitano la giusta attenzione per migliorare la nostra Saronno” conclude Busnelli.

