LEÓN (MESSICO) – Seconda vittoria consecutiva per la Nazionale Italiana di Softball Élite nel raduno invernale in Messico. Dopo l’11-1 dell’esordio, le Azzurre hanno superato ancora le Bravas de León, questa volta con il punteggio di 7-2, davanti a una bella cornice di pubblico all’Estadio Domingo Santana.

L’Italia ha costruito il successo con una prestazione completa, colpendo 11 valide e trovando due fuoricampo, il secondo della serie per Erika Piancastelli e il primo per Marta Gasparotto. Ottima anche la prova del reparto lanciatori, con Verni, la caronnese Chiara Rusconi e Nicolini protagoniste in pedana, supportate da una difesa solida. Le Azzurre sono partite forte già nel primo inning, portandosi sul 3-0 grazie anche al fuoricampo di Gasparotto. Le Bravas hanno accorciato fino al 3-2 nel quarto attacco, ma l’Italia ha poi allungato definitivamente nell’ultima ripresa, segnando quattro punti e chiudendo la gara.

La serie di amichevoli proseguirà con la terza sfida, in programma questa sera, giovedì 15 gennaio, alle 20 (ora italiana), ancora contro le Bravas de León.

