TRADATE – È stato finalmente rimosso il palo della luce che da tempo si presentava vistosamente inclinato e in condizioni di precarietà nei pressi dell’ex statale Varesina, in via Passerini alle porte della città. A darne notizia è stato l’assessore all’ambiente Vito Pipolo attraverso un messaggio diffuso sui social.

L’intervento era stato invocato già prima di Natale alla società incaricata della manutenzione dell’illuminazione pubblica, con una richiesta urgente motivata proprio dalla posizione instabile del palo e dai potenziali rischi per la sicurezza. Nei giorni scorsi, come spiegato dallo stesso assessore, era stato inoltrato anche un ulteriore sollecito, ribadendo la necessità di un intervento rapido. Nella giornata dell’altro ieri è arrivata la soluzione: il palo con il relativo lampione è stato rimosso, eliminando così una criticità che aveva destato preoccupazione tra residenti e automobilisti che transitano in quella zona di ingresso a Tradate.

(foto: operai al lavoro per la rimozione del palo)

15012026